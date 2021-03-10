خلال أيام.. مصر تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح كورونا كهدية ثانية من الصين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استقبالها 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى ( سينوفارم ) خلال أيام كهدية من جمهورية الصين الشعبية مشيرة إلى أن الـ300 ألف جرعة التى تسلمتهم مصر من الصين يوم 23 فبراير الماضى مشيرة إلى أنه يتم توزيعهم على مراكز صرف اللقاح بالجمهورية .

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب تقرير مختص بقطاع الطب الوقائى إن مصر حصلت على 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى ثم 100 ألف كدفعة ثانية ثم 300 ألف جرعة كهدية من الصين ومنتظر أن تحصل على هدية ثانية بواقع 300 ألف جرعة تصل خلال أيام.

وأضاف التقرير أن هيئة الشراء الموحد كانت تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازينكا ووصلت لمصر أول دفعة بواقع 50 ألف جرعة، مضيفا أنه لم تصل أى دفعات جديدة من لقاح استرازينكا حتى الآن كما تنتظر وزارة الصحة توريد الدفعة الأولى اللقاح ضمن اتفاق على توريد 8.6 مليون جرعة وأوضح التقرير أنه مقررا وصول 2 مليون جرعة من لقاح كورونا مع نهاية الشهر الجارى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل وتابع: تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين فى القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع وأضاف أنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاح سيتم التوسع الفئات للحصول على اللقاح .

وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال : فعليا يتم تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث يتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وأضاف أن المواطن يقوم بإدخال البيانات التعريفية على موقع حجز لقاح كورونا مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

وذكر مجاهد أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

وأضاف أن الموقع الإلكترونى يتيح فى الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى قام بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.