السفير الفرنسى: نؤمن بدور مصر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

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وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أمله فى أن تشهد مزيدًا من التطور فى المرحلة المقبلة على كل الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.
ولفت إلى أهمية دور فرنسا فى دعم مصر فى مواجهة العديد من القضايا خصوصًا قضية الإرهاب، مؤكدًا أن التوافق المصرى الفرنسى حول هذه القضية وغيرها من القضايا هو توافق تاريخى.
وقدم السفير الفرنسى بتقديم تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات مميزة على كل الأصعدة والمستويات، معربًا عن أمله فى أن تشهد مزيدًا من التعاون والتطوير برلمانيًا واقتصاديًا وصحيًا وسياحيًا، ما يعكس إيمان فرنسا بأهمية دور مصر واستقرارها فى المنطقة ضرورة بوصفها أكبر دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط.
ودعا السفير الفرنسى إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسى الشيوخ فى البلدين أسوة بما هو موجود بين مجلسى النواب، وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، معربًا عن أمنيته فى أن يتم ذلك فى أقرب وقت.
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