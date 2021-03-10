3 شهادات دولية لهندسة القاهرة فى السلامة المهنية والجودة

جدة - نرمين السيد - وأشار الخشت إلى أن حصول كلية الهندسة على الشهادات الدولية فى ظل جائحة كورونا يعد إنجاز كبير ونتاج لخطة الجامعة فى التعامل مع التحديات على أكثر من مستوى على رأسها دوران عجلة العمل دون توقف مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية.

وقال الخشت إن جامعة القاهرة تضع على رأس أولوياتها التطور المستمر للكليات والبرامج ليس على المستوى المحلى وحسب وإنما على المستوى الدولى أيضًا وذلك فى إطار الخطة الاستراتجية للتحول نحو العالمية والتى لن تتحقق إلا من خلال بذل الكثير من الجهد والفكر والتطور سواء على مستوى المناهج وطرق التدريس والبرامج المميزة التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل الدولى، بالإضافة إلى نظم الإدارة الحديثة لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه على مستوى البرامج تأتى كلية الهندسة فى مرتبة متقدمة عالميا إذ تقع ضمن أفضل 150 فى التصنيف البريطانى QS وتأتى فى الفئة بين أفضل 200-300 على مستوى العالم فى التصنيف الصينى "شنغهاي" لعام 2020، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة ليست مجرد كلية للتعلم وتخريج كوادر فقط لكنها بيت خبرة يمتلك أفضل الكوادر محليا وإقليميا ودوليا بما يساهم فى التنمية التى تخوضها الدولة المصرية خصوصا فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية.

وأكد الخشت، على أن جامعة القاهرة تعمل بشكل متكامل بين كل الكليات حتى أصبح كل كلية نموذج يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة من إذ تخريج الكوادرالمؤهلة، فضلا عن تقديم الخدمات والمساهمة فى الإرتقاء بالمجتمع من خلال ما تقدمه فى كل الاتجاهات والمجالات، موضحا أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو جهد كبير ونتاج لمنظومة عمل تم وضع أساس قوى لها منذ أكثر 3 سنوات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الأساس القوى الذى قامت عليه استراتيجية وخطة الجامعة ساهم فى استمرار التفوق والنجاح دوليا واستمرار العمل فى المشروعات الجديدة وخطط التطوير دون توقف أو تأثر بالرغم من جائحة كورونا التى فرضت التراجع على الكثير من كبرى المؤسسات التعليمية والجامعية الدولية، مضيفا انه رغم تحدى الجائحة الإ إن الجامعة نجحت فى التقدم فى كافة التصنيفات الدولية والانتهاء من مشروعات كبرى مثل تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اقتراب حلم الفرع الدولى لجامعة القاهرة، والذى سيكون بمثابة هدية جامعة القاهرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره أول جامعة قائمة على نظام البرامج فى العالم.

وقال الخشت إن نجاح كلية الهندسة فى الحصول على 3 شهادات دولية يأتى فى إطار رفع مستوى الجودة فى الادارة، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت فى التحول نحو اللامركزية فى الإدارة بنسبة 65%.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة حققت نقلة نوعية فى الاعتماد الدولى الاكاديمى والإدارى، حصلت كل كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومى للجودة، كما فازت الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر للتميز الحكومى لعام 2019، مشيرًا إلى حصول 19 معملا وبرنامجا دراسيا على الاعتماد الدولى وحصول 9 كليات و11 مركزا على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت الأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوى لشهادة "الأيزو" 9001 / 2015 فى مجال الجودة الإدارية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة أعادت تطوير البناء التنظيمى للجامعة وتوزيع الكوادر فى الإدارات العامة بما حقق الاستفادة القصوى للقدرات وساعد على تكوين جيل ثانى من الإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات الحسابية لمواكبة النمو الحادث فى العمليات المالية للجامعة.

ولفت الدكتور الخشت إلى أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، وطبقت الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه بشهادة تقدير لعميد كلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح، والدكتورة راندا عبد الكريم وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، نتيجة الجهود المبذولة للحصول على شهادات الأيزو.