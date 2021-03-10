الحكومة: نعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من مشروعات التنمية

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى تشرفه بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التى عُقدت أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يأتى انعقادها فى إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، موجها فى هذا الصدد الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة على المجهود الرائع لتنظيم هذه الندوة ويوم الشهيد.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاحتفالات التى تتجدد كل عام، ترسخ فى نفوس الشباب معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء، وتضحياتهم الغالية فى سبيل استقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، والتى لولاها ما استكملت مصر مسيرة البناء والتنمية، التى يقودها حاليا الرئيس السيسى فى مختلف قطاعات الدولة.



كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولى بما ذكره الرئيس خلال الندوة التثقيفية حول ضرورة الاستعداد الجيد للافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة وغيرها من المشروعات خلال هذا العام، مشيرًا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد دولة جديدة، وإعلان جمهورية ثانية، وفى ضوء ذلك أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وسرعة الانتهاء من المشروعات، حتى يتسنى إظهار عظمة الدولة المصرية بعد تبلور الصورة النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكل المشروعات القومية التى نسير فيها بخطى حثيثة، ولاسيما ملف التحول الرقمى، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم، مشددا على ضرورة قيام جميع الوزراء بمتابعة هذا الملف الحيوى، من أجل الانتهاء من تنفيذه فى أقرب وقت ممكن

وفى سياق آخر، وجه مجلس الوزراء أخلص التهانى القلبية لأحمد أبو الغيط، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد فى الوقت نفسه ثقة القيادة السياسية المصرية فى قدرة وكفاءة أبوالغيط لتولى هذا المنصب، فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها الأمة العربية.

كما وجه مجلس الوزراء التهنئة للدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، لاختيارها عضوا فى المشروع الأوروبى "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتى فى إطار استمرار دعم تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا ، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية.