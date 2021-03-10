صور.. التعليم العالى: 2.23 مليار جنيه لـ 23 مشروعا بجامعة أسوان

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسوان، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

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