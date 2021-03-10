صور.. سفير الفاتيكان من المنيا: مصر بلد التنمية والحضارات

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جاء ذلك خلال زيارة الأنبا نيقولاس للمنيا والتى بدأت يوم الخميس الماضى، إذ أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك فى أبوقرقاص احتفالية فى نهاية الزيارة حضرها المحافظ أسامة القاضى ونائبه الدكتور محمد أبو زيد.
ومن جانبه، أكد القاضى أن اللقاء يجسد أسمى معانى وحدة الوطن وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية فى الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الذى يقوم على مبدأ المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل.
وأوضح القاضى أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلامية والمسيحية" ساهمت فى تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدى استخدامه، قائلا: "نحن لنا رسالة واحدة تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض".
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