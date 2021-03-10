صور.. سفير الفاتيكان من المنيا: مصر بلد التنمية والحضارات

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان فى القاهرة، الأنبا بشارة جودة بتجليسه مطرانا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك فى أبوقرقاص بالمنيا، مؤكدا أن مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر من إفريقيا لآسيا هى الجسر الذى يربط الشمال والجنوب وهى هبة النيل وبلد التنمية ومهد الحضارات.





جاء ذلك خلال زيارة الأنبا نيقولاس للمنيا والتى بدأت يوم الخميس الماضى، إذ أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك فى أبوقرقاص احتفالية فى نهاية الزيارة حضرها المحافظ أسامة القاضى ونائبه الدكتور محمد أبو زيد.

ومن جانبه، أكد القاضى أن اللقاء يجسد أسمى معانى وحدة الوطن وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية فى الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الذى يقوم على مبدأ المساواة فى الواجبات والحقوق التى ينعم فى ظلالها الجميع بالعدل.

وأوضح القاضى أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين "الإسلامية والمسيحية" ساهمت فى تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ "سلاح الدين" يجدى استخدامه، قائلا: "نحن لنا رسالة واحدة تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض".

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