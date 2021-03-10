«دكان الفرحة».. صندوق تحيا مصر يجهز 56 فتاة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - ينظم صندوق تحيا مصر مجموعة من قوافل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية بمحافظة سوهاج لمدة 3 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أوجه الرعاية لهذه الأسر فى إطار البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى.





وسلم الصندوق صباح اليوم الأربعاء، تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يكثف من أنشطته فى مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لاسيما فى المحافظات التى تتضمن أكثر عدد من القرى الأكثر احتياجا، طبقا لما يرصده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفى إطار التنسيق مع البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى.

وأضاف عبد الفتاح أنه من المزمع إطلاق قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة، فى مركز المراغة بقرية شندويل، صباح غد الخميس، والتى ستستقبل نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبى على العيون وتحويل الحالات المتطلبة لإجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى سوهاج العسكرى فضلا عن تسليم العلاج والنظارات للمرضى داخل القافلة.



وفى ذات السياق، أوضح عبد الفتاح أن فرق عمل الصندوق، تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك استعدادا لتسليم المنازل لأصحابها، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تتضمن تطوير 205 منازل فى قرى "مشطا والشوكه بمركز طما، والجزازرة وأبو عزيز بمركز الرماغة، والسمطا وبنى منصور بمركز البلينا".

وأشار المدير التنفيذى للصندوق إلى أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلى، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.