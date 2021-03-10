لتعزيز التعاون.. وزيرة البيئة تلتقى السفير اليابانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور على أبو سنة مساعد، وزيرة البيئة لشؤون المشروعات، والدكتور باسل الخطيب، مدير وممثل المكتب الاقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن تقديرها للتعاون المثمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) منذ 20 عامًا فى مجال البيئة، مشيرة إلى توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى قطاع البلاستيك أحادى الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولمدة 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 3 ملايين دولار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.

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