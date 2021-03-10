رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم السيد ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة حيث قدم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ المصري.

وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين مؤكداً على أمله في أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية ، لافتاً إلى أهمية دور فرنسا في دعم مصر في مواجهة العديد من القضايا خاصة قضية الإرهاب مؤكدا أن التوافق المصري الفرنسي حول هذه القضية وغيرها من القضايا هو توافق تاريخي.

وقام السفير الفرنسي بتقديم تهنئة أيضاَ من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات مميزة على كافة الأصعدة والمستويات، معربا عن أمله في أن تشهد مزيداً من التعاون والتطوير برلمانياً واقتصادياً وصحياً وسياحياَ.

مشدداً على ايمان فرنسا بأهمية دور مصر واستقرارها في المنطقة بوصفها أكبر دولة في أفريقيا والشرق الأوسط

ودعا السفير الفرنسي إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسي الشيوخ في البلدين أسوة بما هو موجود بين مجلسي النواب، وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبدالرازق معرباً عن أمنيته في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء درع المجلس للسفير الفرنسي تكريماً له.

حضر الاجتماع المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والنائب هاني نعمة الله عضو لجنة الصحة

و السفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.