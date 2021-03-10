المعادى العسكرى يستضيف خبيرعالمى فى جراحات الأوعية الدموية

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور/ حسام فاروق السيد ، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة أوهايو ، وذلك فى الفترة من ( 19 - 28 ) مارس الحالى . وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال الفترة المتواجد بها الخبير بمصر .

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