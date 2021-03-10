"خلوا بالكم من بلدكم".. رسائل الرئيس السيسى للمصريين فى الاحتفال بيوم الشهيد (فيديو)

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالحفاظ على مصر، ونوه بالتضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء من أجل الحفاظ على هذا البلد.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة "خلوا بالكم من بلدكم ..الناس دى "الشهداء" راحت عند ربنا سبحانه وتعالى وقدمت دمها علشان البلد دى تعيش..تعيش بخير بصحابها وأهلها الموجودين، يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش.. وإلا كل تضحية اتقدمت من 8 سنين يبقا مكنتش فى مكانها".

وأضاف الرئيس: "أتصور إن العنوان والرسالة اللى ممكن كإنسان مصرى أتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب، إن التمن اللى هو دمى وروحى قُدم علشان الدولة دى تبقا دولة، ومحدش أبدا ممكن يتصور إنه فيه سبب يخليه يضيع الدولة".