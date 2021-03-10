أخبار مصرية

الليلة.. التلفزيون ينقل احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

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محمد إسماعيل 2021-03-10 13:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وينقل التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية الاحتفال على الهواء مباشرة.

ووجهت الوزارة التهنئة للمصريين بهذه المناسبة، قائلة: "كل عام ومصر كلها والعالم أجمع بكل خير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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