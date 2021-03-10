معلومات الوزراء: القاهرة وجهة السفر الأولى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تصنيف "دليل السفر" الصادر عن وكالة يو إس نيوز فى مارس 2021، والذى يتضمن أفضل وجهات السفر عالميًا، بناءً على آراء الخبراء وتجارب الأفراد حولها؛ مما يجعل النتائج غير متحيزة.





جاءت القاهرة فى المركز الأول كأفضل وجهة للسفر فى إفريقيا، ومن بين أفضل 15 وجهة عالميًا فى مارس 2021، تليها فى إفريقيا كيب تاون وشلالات فيكتوريا على التوالى، وأوضح التصنيف أن أفضل الأوقات لزيارة القاهرة فى الفترات، مارس وأبريل، أكتوبر ونوفمبر. ولفت النظر إلى أن أفضل أماكن الزيارات بها هى: القاهرة القبطية، ويعد أشهر معالمها، الكنيسة المعلقة التى تم تأسيسها فى القرن التاسع، وتعد الكنيسة المصرية القبطية أقدم كنيسة فى إفريقيا، والقاهرة الإسلامية، وأشهر معالمها: قلعة صلاح الدين الأيوبى، وأهرامات الجيزة.

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