رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام نصار، المنسق العام لإدارة الوافدين وأعضاء مجلس الإدارة.





وتناول المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات منها الموافقة على عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب الوافدين بالدراسات العليا وذلك خلال فترة الفصل الدراسى الثانى مراعاة لظروف وحركة الطيران التى فرضتها جائحة كورونا. وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع آلية الدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى للطلاب الجدد بعد فتح باب التقديم بموقع الوزارة بكلية طب الأسنان والطب البيطرى والتمريض والهندسة والآداب. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من فحص ملفات الطلاب الوافدين الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا، والتأكيد على أهمية عمل زيارات تثقيفية لعدد من السفارات مثل ماليزيا والعراق وغيرها، للعمل على تسويق وبلورة الدور الذى تقوم به إدارة الوافدين بالجامعة وخاصة بعد حصول جامعة بنى سويف على تصنيفات عالمية متقدمة على مستوى الجامعات المصرية.

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