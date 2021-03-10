أبرزها التعاقد على شراء بعض مركبات النقل السريع.. قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة وهى كالتالى:

1 - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحى إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودى فى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل فى إطلالها على مجرى مائى للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية المكملة.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التى تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة، بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر من إجمالى 107 وحدات حتى الآن.

2 - الموافقة على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إذ ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك فى إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة فى مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.

3 - الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18 فبراير 2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولى قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتى تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ مشروعات المبانى، والطرق، والمرافق.

4 - الموافقة على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2021 لـ43 تسوية.

5 - الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم "74"، المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2021 بـ20 موضوعا.

6 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.

7 - الموافقة على تعاقد صندوق تمويل على شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" لمدة ثلاث سنوات، لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، التى وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية، إذ ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكترونى للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.