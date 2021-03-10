عضو الشيوخ: نسعى لحل مشكلات المواطن

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى الكحيلى عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ورئيسها وكل الأعضاء يقع على عاتقهم عبء كبير فى البحث عن حلول لمشكلات جوهرية، تخص المواطن والدولة معا.





وأكد الكحيلى أهمية دور لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل فى الفترة المقبلة خصوصًا ما يتعلق بالتشييد والبناء والسوق العقارية عمومًا، فى ظل ما يثار على الساحة حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيكون أمام اللجنة عمل كثير فى هذه الملفات ما يخدم صالح المواطن.

وقال إن اللجنة بكامل قوامها تطلع إلى دور كبير لحل كل المشكلات خصوصًا ما يلمس حياة المواطنين بشكل مباشر، منوهًا بأنه من مواقع اختصاصات اللجنة، سيقع على عاتقها عدة أمور تخص معيشة المواطن فى الريف والحضر.

وأوضح أن اللجنة مختصة بالتعمير الحضرى والريفى، والإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، والمرافق العامة، ومواد البناء، والتخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة، والتنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، والتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، والإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوى، والنقل البرى، والنقل البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، والسياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.