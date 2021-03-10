فيديوجراف- إعلان الجمهورية الجديدة.. الحياة الذكية فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ستكون العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة العقل الذى يدير مصر بكل ما تحمل من ثقل جغرافى وتاريخى واقتصادى وعلاقات مترامية الأطراف من الشرق إلى الغرب وشمالا مع شركائها فى حوض المتوسط وجنوبا حتى "كيب تاون".





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز ملامح العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد من مدن الجيل الرابع، وأحد المدن الذكية التى تعمل الحكومة على تشييدها فى معظم أنحاء مصر خلال السنوات المقبلة. ومصر بصدد تأسيس مرحلة جديدة فى تاريخها سواء على مستوى الإدارة أو التكنولوجيا أو على مستوى السياسات والإنفتاح على العالم والمشاركة بدور أكبر فى التجارة العالمية.

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