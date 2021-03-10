المعادى العسكرى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأوعية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، عن استضافة المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور حسام فاروق السيد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة أوهايو، وذلك فى الفترة من 19 وحتى 28 مارس الحالى.





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