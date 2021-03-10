النائب حسام المندوه: إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات المدارس والجامعات الخاصة حق علينا

أكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب ، أن كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تقف احتراما واجلالا لشهداء الوطن من الجيش والشرطة على التضحيات الكبيرة التى قدموها للحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره.

وأوضح أننا جميعا مطالبون بالوقوف جانب أسر الشهداء وتقديم كل الدعم لهم ، كحق أصيل علينا جميعا ، معلنا أن لجنة التعليم بمجلس النواب الذى ينتمى إلى عضويتها بصدد إصدار توصية بتفعيل قرار يلزم المدارس والجامعات الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات أو يكون هناك تخفيض كبير على تلك الرسوم ، مضيفا أنه سوف يطالب بضم أبناء شهداء الأطباء من جيش مصر الأبيض، لتوصية لجنة التعليم بمجلس النواب ، لأنهم واجهوا بكل شجاعة خطر كورونا ومازالوا على خط المواجهة حتى الآن .

وطالب النائب البرلمانى بضرورة تولى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تنفيذ توصيات مجلس النواب بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات المدارس والجامعات الخاصة ، لأنه ليس مجرد توصيه أو قانون ولكنه حق أدبى ومعنوى لهم علينا جميعا ، ليترجم مشاعر الحب إلى إجراءات تنفيذية بمساندتهم .

وأوضح النائب حسام المندوه أن الإعفاء من المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء إجراء ومبدأ ضرورى يؤكد استمرار العطاء عرفانا من جانب الدولة لشهدائها ومن ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن ، وأقل شىء يمكن أن نقدمه لأسر الشهداء .

واستشهد النائب حسام المندوه بمشهد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر شهداء ومصابي العمليات الحربية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة ، وهو مايجب أن يحفزنا جميعا لاتخاذ كل مايلزم لدعم أسر الشهداء تقديرا للتضحيات التى قدموها شهداء القوات المسلحة والشرطة فداء للوطن وتحملت أسرهم وذويهم أحزان الفراق بكل صبر وقوة وإيمان بأن دمائهم الزكية لم تذهب هباءا ، وإنما أقامت تضحياتهم لنا حياة ننعم بالأمن والأمان بها .