أمين الشيوخ يشكر موظفى الأمانة العامة على إخلاصهم فى العمل

جدة - نرمين السيد - وجه المستشار عتمان الشكر لجميع موظفى الأمانة العامة على مستوى أدائهم فى الفترة السابقة، ومثمناً إخلاصهم فى العمل، مطالبهم بمزيد من الجهد فى سبيل رفعة مجلس الشيوخ. ونقل المستشار عتمان تقدير وشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لموظفى الأمانة بكافة إدارات المجلس الذى يضم عدداً كبيراً من الكفاءات العالية فى مختلف التخصصات.

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