محلية النواب: نستهدف خفض رسوم التراخيص للتكاكتك والتروسيكلات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السجينى خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة حول ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل فى محافظة بنى سويف قائلا: "يجب أن تعمل على ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها فى منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم"، مؤكدًا ضرورة أن يكون تسجيلهم فى الدولة هو الهدف الأهم فى الوقت الحالى.

وتابع السجينى: "هدفى أن يدخل القطاع المنفلت للسجلات، وفيما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب لأو أى حاجة تانية"، واستطرد "أدخلهم الأول فى الدفتر"، مؤكدًا ضرورة تسهيل هذه الإجراءات ولافتًا إلى ضرورة الحد من ارتفاع الرسوم التى تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل.

وقال السجينى: "لو تريد أن تعظم موارد الدولة ويتعارض ذلك مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص، أجل تعظيم الموارد حبتين للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة"، مضيفًا "عندى ولادى بره البيت أدخلهم جوه البيت الأول وبعدين أضع شروطى"، متابعا: "اللى بيدفع دلوقتى هو الكسبان فى أى ملف لكن كيف يدفع فى ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستحدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف".

فيما قال النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل إن شعب بنى سويف جزء أصيل من الشعب المصرى له ما للشعب المصرى وعليه، لافتا إلى أن قيمة الخاص ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3 آلاف جنيه فى محافظة بنى سويف، بينما تبلغ قيمة التراخيص للثلاث سنوات فى المحافظات الأخرى 1.500 جنيه.

وأضاف: "يجب أن نرأف بالناس، المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبوه بأثر رجعى من يوم شراء التروسيكل".

فعلق السجينى قائلا: "هذه الإجراءات تجعل الناس لا تذهب للترخيص"، وقال "أضم صوتى للنائب عبد الحكيم مسعود والأمر بحاجة لمراجعة لوجهة النظر التنفيذية".