مدبولى يشهد توقيع بروتوكول إنشاء مركز لعلاج الإدمان بجامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وجامعة جنوب الوادي، لإنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان بالمجان بجامعة جنوب الوادي، لخدمة أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور يوسف حسن غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ممثلا عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ويتضمن البروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تحت مسمى "مركز العزيمة"، من خلال تخصيص أحد المبانى غير المستغلة بحرم جامعة جنوب الوادي، وتجهيزه وتأثيثه وتشغيله، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.000م، بسعة 72 سريرا وعيادتين خارجيتين، ويخدم المركز 6 آلاف مريض إدمان سنوياً على مستوى "العيادات الخارجية والحجز الداخلي" بمحافظتى قنا والأقصر، ولاسيما أنهما محافظتان محرومتان من خدمات علاج الإدمان حالياً.

وعقب التوقيع، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن جامعة جنوب الوادي، هى جامعة ومؤسسة بحثية موجهة لخدمة الطلاب والمجتمع، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تقديم تعليم عالى الجودة، مع تبنى أنشطة بحثية متميزة، فى إطار الالتزام برسالتها من خلال ما تقدمه من خدمات ثقافية وتعليمية وخدمية.

وأشار إلى أن إنشاء "مركز العزيمة"، الذى يتضمنه هذا البروتوكول، يُمثل الحلقة الجديدة فى سلسلة التعاون المثمرة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات ومستشفياتها، حيث إن هذا المركز هو الخامس من نوعه، من سلسلة المراكز التى يتعاون فيها الجانبان، والتى تضم أيضا مركز الطب النفسى بمستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسى بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسى بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، ومركز جامعة الفيوم.

وفى هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، من جانبها، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية فى هذا الشأن، بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة فى قضية خفض الطلب على المخدرات، على غرار التعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة فى تنفيذ أول دبلوم متخصص معتمد من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا المجال.

كما يمتد نشاط وزارة التضامن الاجتماعى مع الجامعات فى استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع فى 4 جامعات لتكون منابر للوقاية، لافتة إلى أن 75% من متطوعى الصندوق، البالغ عددهم 30 ألف متطوع، هم من الجامعات المختلفة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أهداف إنشاء المركز بمحافظة قنا، موضحة فى هذا الصدد أنه كانت هناك حاجة ماسة لإنشاء هذا المركز الجديد، وذلك بعد أن تبين أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان قد تلقى خلال عام 2020 ما يقرب من 1.900 اتصال هاتفى من أبناء محافظة قنا لطلب العلاج، بالإضافة إلى 942 اتصالا هاتفيا من محافظة الأقصر، وكذلك 1.117 من محافظة سوهاج، وجميعها محافظات محرومة من هذه الخدمة.

وقالت الوزيرة: يوفر المركز كذلك ما يقرب من 60 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، وتتولى جامعة جنوب الوادى الإدارة الفنية والإشراف الطبى، كما يتولى الصندوق الإشراف الإداري، وتحمل نفقات علاج المرضى، وكافة مصاريف التشغيل.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضع خطة طموحة؛ لإتاحة خدمات علاج الإدمان بالمحافظات المحرومة من تلك الخدمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وجار التنسيق مع وزارة التعليم العالى وكلية طب بجامعة أسوان لافتتاح فرع للخط الساخن بمحافظة أسوان، كما أن هناك تنسيقا يتم حاليا مع وزارة الصحة والسكان لافتتاح فروع أخرى للخط الساخن بمستشفيات سوهاج، وبنى سويف خلال العام الجارى 2021.