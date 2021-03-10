عاجل.. السيسى يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجى الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسئول الفرنسى وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجى مع فرنسا فى مختلف المجالات.

من جانبه، نقل رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسى إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسى ماكرون، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص فرنسا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع بمنطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، وذلك من منطلق دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمى بأسره، وجهود الرئيس الفعالة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى على المستوى الامنى والعسكرى، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية فى إطار التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمى والدولى، حيث أكد الرئيس أهمية عامل التنسيق المنتظم فى هذا الصدد للتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجى المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشدداً سيادته على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول التى تعانى من أزمات من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بكافة سائر المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها.

كما اطلع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسى على رؤية الرئيس تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية بشرق المتوسط، وكذلك الأوضاع فى ليبيا، حيث أشاد المسؤول الفرنسى بالتأثير الإيجابى الكبير للخطوط المعلنة من قبل الرئيس تجاه الوضع الميدانى فى الشرق الليبى، الأمر الذى دعم مسار المفاوضات السياسية سعياً للحل الشامل للقضية.