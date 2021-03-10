شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج مليئة بأسرار يعجز العقل البشرى عن تصورها

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جدة - نرمين السيد - وقال شيخ الأزهر فى بيان اليوم الأربعاء: "هذه المعجزة الإلهية المليئة بالأسرار التى يعجز العقل البشرى عن مجرد تصورها، اختص الله فيها نبينا وتاج رؤوسنا محمدًا ﷺ بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، فيها أُسرِى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء، لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين".
وأضاف: "فاللهم إنَّا نُشهدك بأن نبيَّنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم نبى الرحمة والسلام قد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، فاللهم اجعلنا ممَّن اهتدى بهديه واتبع سنَّتَه، وارزقنا شفاعته، يا أرحمَ الراحمين".
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