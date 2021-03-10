الحوكمة البيئية.. الاتصالات تشارك فى ورشة عمل افتراضية تنظمها السويد

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة السويد بالقاهرة ورشة عمل افتراضية حول الحوكمة البيئية مع خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة سمارت سيتى السويدية والتى تعد منصة تمولها الحكومة للجمع بين أفضل الممارسات فى مجالات المناخ والطاقة والبيئة والتنقل والتحول الرقميوالتخطيط الحضرى والاستدامة الاجتماعية.





وتأتى ورشة العمل بعد الزيارة الافتراضية الناجحة التى قامت بها وزارة الاتصالات المصرية الى السويد فى يونيو الماضى. وستعرض ورشة العمل التفاعلية نهج السويد التعاونى لتحقيق الأهداف البيئية والمجتمعية المشتركة، كما سيسمح للخبراء من كلا الجانبين بتبادل المعرفة حول طرق حل المشكلات وتقنيات التخطيط المبتكرة وأفضل الممارسات فى مجالات تخصصهم. جدير بالذكر أن السويد دولة لها تاريخ قوى فى الابتكار ونجاح ريادة الأعمال، وفى العام الماضى صنف مؤشر الابتكار الأوروبى وهو مؤشر تنشره المفوضية الأوروبية، السويد على أنها رائدة الابتكار فى الاتحاد الأوروبى للعام الثالث على التوالى. وتعمل السفارة السويدية فى القاهرة ومجلس التجارة والاستثمار السويدى والمعهد السويدى فى ستوكهولم معًا لتعزيز دور السويد كشريك ابتكار لمصر.

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