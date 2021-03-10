عاجل.. مصر ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبى الشقيق.





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