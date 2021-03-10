أبرزها المنصورة.. إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى 2021

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021 بزيادة جامعة جديدة عن العام الماضى وهى جامعة بورسعيد.





وأوضح التقرير تقدم جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضى إذ احتلت المركز "94" لهذا العام مقارنة بالعام الماضى "102"، وبذلك جاءت جامعة المنصورة فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، يليها جامعة أسوان فى المركز "109"، يليها جامعة قناة السويس فى المركز "112"، كما تقدمت جامعة كفر الشيخ "10" مراكز مقارنة بالعام الماضى إذ احتلت المركز "165" لهذا العام مقارنة بالعام الماضى "175"، يليها جامعة القاهرة فى المركز "184"، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المركز "201-250"، وجاءت جامعات "الإسكندرية، بنها، بنى سويف" فى المركز "251-300".

وأضاف التقرير أن جامعات "عين شمس، والفيوم، وسوهاج، وجنوب الوادى، وطنطا" جاءت فى المركز "301-350"، يليها جامعتى أسيوط والزقازيق فى المركز "351-400"، يليها جامعات الأزهر، حلوان، المنوفية، المنيا فى المركز "401-500"، وجاءت جامعة بورسعيد فى المركز + 501

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولى يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التى بذلتها الجامعات المصرية وما حققته من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد فى تصنيف أفضل الجامعات العالمية على تقييمها فى 5 مجالات هى:

التدريس "30 %"، والبحث العلمى "30 %"، والاستشهادات "30 %"، والروابط الصناعية "2.5%"، والنظرية الدولية "7.5%" من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، بشرط أن تقوم الجامعات بالعملية التدريسية للطلاب وألا يقل ناتجها البحثى عن 1.000 بحث خلال الفترة 2015 - 2019 وبحد أدنى 150 بحثا فى العام. كما تستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع فى واحد من التخصصات الاحدى عشر المعرفة بالتصنيف.