الإمام الأكبر يستقبل السفير الإماراتي بمقر مشيخة الأزهر

استقبل شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، اليوم الأربعاء 10 مارس، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، د.حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات بالقاهرة، المندوب الدائم لـ دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بـ السفير الإماراتي، متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك قد ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب .

من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا على تقدير الإمارات للأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر ومشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به فضيلته في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في بيان الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.