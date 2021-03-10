بمناسبة اليوم العالمي للمرآة.. السكة الحديد تنظم ندوة تثقيفية بعنوان ”صحتك تهمنا”

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة وتحت رعاية المهندس / أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء / عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبى، والدكتور / محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية نظمت الهيئة اليوم الأربعاء 10 مارس ندوة تثقيفية تحت عنوان ( صحتك تهمنا ) والذى يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم صحة المرآة وتأكيداً على دورها الهام فى دفع عجلة العمل بالهيئة .

وخلال الندوة تم توعية العاملات بالسكة الحديد ضد الأمراض التى تعانى منها السيدات وخاصة أهمية الكشف المبكر لاورام الثدي ، وعنق الرحم وكيفية الوقاية منها وكذلك ضرورة الإهتمام بممارسة الرياضة البدنية وتحقيق التغذية السليمة وتوضيح مدى خطورة الوجبات السريعة على جسم الإنسان وأيضاً ظاهرة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والذى أصبح أحد الظواهر السيئة فى مجتمعاتنا خلال الأونة الأخيرة .

وأشار رسلان إلى أن مثل هذه الندوات ستساهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمرآة والذى سيمكنها من الوفاء بواجبات عملها على أكمل وجه سواء داخل الهيئة أو خلال ممارساتها الحياتية .

أدار الندوة عدد من الإستشارين والأخصائين بالمركز الطبى لسكك حديد مصر كان على رئسهم د.فيروز سليم إستشاري أمراض النساء والتوليد والكشف المبكر عن أورام الثدى ، د.داليا ماهرمدير التفتيش الطبى ، د.رشا المليجى مدير إدارة الجودة وأ.هدير أمام مدير العلاقات العامة .