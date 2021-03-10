مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى -الأمن العام – الأمن المركزى) ، ومديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة سوهاج) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – دراجة نارية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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