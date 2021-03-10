صندوق تحيا مصر ينظم مجموعة من قوافل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بمحافظة...

تسليم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة

تنظيم قافلة نور حياة لتوفير الكشف الطبي على العيون لـ 500 مواطن على مدار يومين.

متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة في 6 قرى بالمحافظة.

ينظم صندوق تحيا مصر مجموعة من قوافل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية بمحافظة سوهاج لمدة ٣ أيام، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أوجه الرعاية لهذه الأسر في إطار البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.

وقام الصندوق صباح اليوم بتسليم تجهيزات الزواج ل ٥٦ فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يكثف من أنشطته في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لاسيما في المحافظات التي تتضمن أكثر عدد من القرى الأكثر احتياجا، طبقا لما يرصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفي إطار التنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.

وأضاف أنه من المزمع إطلاق قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة، في مركز المراغة بقرية شندويل، صباح غد الخميس، والتي ستستقبل نحو ٥٠٠مواطن لإجراء الكشف الطبي على العيون وتحويل الحالات المتطلبة لإجراء عمليات المياه البيضاء إلي مستشفى سوهاج العسكري فضلا عن تسليم العلاج والنظارات للمرضى داخل القافلة .

وفي ذات السياق أوضح عبد الفتاح أن فرق عمل الصندوق، تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك استعدادا لتسليم المنازل لأصحابها ، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تطوير 205 منازل في قرى مشطا والشوكه بمركز طما، والجزازرة وأبو عزيز بمركز الرماغة، والسمطا وبني منصور بمركز البلينا.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.