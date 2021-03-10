شيخ الأزهر لسفير بلجيكا: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل استرشادى لسلام عالمى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قيام حضارة إنسانية معاصرة ترتكز على قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك يتطلب منا جميعًا العمل والمثابرة والتضامن، وبذل المزيد من أجل تغيير الصور النمطية عن الآخر واستبدالها بنماذج إيجابية تساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب.





وأكد شيخ الأزهر خلال استقباله فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكى فى القاهرة، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الأزهر قطع شوطًا كبيرًا من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها مع الفاتيكان وهى تمثل خارطةَ طريقٍ إنسانى ودليلًا استرشاديًّا للسلام العالمى. وأعرب السفير البلجيكى عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، ناقلًا تحيات وتقدير الكاردينال جوزيف دى كيسيل، أسقف بلجيكا رئيس أساقفة بروكسل، إلى الإمام الأكبر، مشيدًا بدور الأزهر فى التصدى للفكر المتطرف بكل حزم وبشكل علمى وعملى معاصر، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع بشكل مستمر ودائم نشاطات الطلاب البلجيكيين الدارسين فى الأزهر وتعمل على تسيير أمورهم وتذليل أى عقبات تواجههم.

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