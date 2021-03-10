جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه 2.240 محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين. وللاطلاع على الأسماء من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعتمد 27 محفظا ومحفظة متطوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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