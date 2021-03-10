القوى العاملة تطلق حملة سجل نفسك للعمالة المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، التحية والتقدير لكل أبناء مصر فى كل دول العالم، والذين حملوا راية الوطن فى دول العمل التى يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم، داعياً الله أن يجعلهم دائما زخراً للوطن.





وقال الوزير خلال كلمته للمصريين العاملين فى الخارج: إنه من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر، تُطلق وزارة القوى العاملة المصرية حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكترونى، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها، ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة، لتحقيق التواصل الكامل بهم.

وأضاف الوزير، أنه سيبدأ التسجيل اعتبارا من 12 مارس 2021، من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من هنا