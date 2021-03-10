الحكومة: اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم إدارة المخلفات قبل 13 أبريل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا - محافظة بنى سويف، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بحضور محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، ردا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وقال البرى، إنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجار مراجعتها تمهيدا لاعتمادها قبل يوم 13 من شهر إبريل المقبل، موضحا أن القانون صدر فى يوم 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة فى الوقت المحدد وفقا للقانون.
وحول مشكلة انتشار مقالب القمامة فى مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة فى المحافظة وستساهم فى حل مشكلة انتشار مقالب القمامة، متابعا: "الناس اتعودت ترمى القمامة فى المكان دا للأسف، وسنعمل على حل المشكلة".
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