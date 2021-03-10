القوات المسلحة توقع بروتوكول إطلاق برنامج الجينوم المرجعى للمصريين بالتعاون مع وزارة...

فى إطار دعم القوات المسلحة للبحث العلمى وإعطاء العلم دورًا رائدًا في تنمية البلاد ، وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومى للجينوم المرجعى للمصريين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

وألقى اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيراً إلى أهمية أن تدخل مصر عصر الطب الشخصى والعلاج الجينى ، مؤكداً أنه لن يتم هذا إلا من خلال البدء بالمشروع القومى لدراسة الجينوم البشرى المرجعى للمصريين وتوفير العلاج الحديث للمصريين .

كما ألقى أ.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كلمة أكد فيها أن الأكاديمية بدأت فى تنفيذ توصية المجالس النوعية بالأكاديمية بإطلاق برنامج الجينوم المرجعى للمصريين ، وأن يكون مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة هو جهة البحث الرئيسية ويشاركها فى التنفيذ عدد من العلماء والجهات البحثية المصرية والأجنبية الفاعلة .

وألقى أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلمة أكد فيها أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمى فى تاريخ مصر الحديثة ، وقد أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارات الصحة والإتصالات وأكثر من 15جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدنى ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء منه بداية عام 2025 .

كما أشار الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة كما أنه يعد عيد للعلم والإنسانية وللشعب المصرى الأصيل.

حضر مراسم التوقيع أ.د مجدى يعقوب مستشار السيد رئيس الجمهورية ، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ولفيف من العلماء والأطباء المتخصصين .