وصول وفود تنزانيا وكينيا والبرازيل للمشاركة فى مؤتمر حوار الأديان والثقافات

جدة - نرمين السيد - وصل صباح اليوم الأربعاء، وفود كل من تنزانيا وكينيا والبرازيل إلى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى المؤتمر الدولى العام الحادى والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى تبدأ فعالياته السبت 13/ 3/ 2021م تحت عنوان: حوار الأديان والثقافات.





وصل وفد رفيع المستوى من دولة تنزانيا يمثله الهادى موسى سالم شيخ محافظة دار السلام، سمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بزنجبار، حسين محمد عفيفى، ومن دولة كينيا وصل عبد القادر محمد سعيد المشرف العام على المركز الإسلامى بمدينة لامو بدولة كينيا. كما وصل من دولة البرازيل الدكتور عبد الحميد متولى رئيس مجلس الأئمة بالبرازيل، وكان فى استقبال الوفود الدكتور نوح عبد الحليم العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والإرشاد الدينى، محمد عيد كيلانى رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف. وسيشارك هؤلاء الضيوف اليوم فى احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب.

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