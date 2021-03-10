مدبولى يوجه بالإسراع فى تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، لوزارة الصحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسؤولى الوزارتين.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف التوسع فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، والإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وتوفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الإنجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة، وكذلك التوزيع الجغرافى العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المُتزنة، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية، واستكمال المستشفيات التى ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل سيتضمن استكمال تغطية محافظات المرحلة الأولى الخمسة من "المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل" وهى: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وكذا استكمال تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الثانية من محافظات المرحلة الأولى من المشروع، وبدء تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الأولى من محافظات المرحلة الثانية من المشروع وهى: سوهاج، المنيا، القليوبية، كفر الشيخ، مطروح.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها بمراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 14 مستشفى بعدد 6 محافظات، وتكثيف تغطية الخدمات الطبية المتنقلة بمحافظات الجمهورية ودعم توفير الخدمات الطبية البديلة ضمن المبادرة الرئاسية لتكثيف العيادات الطبية المتنقلة، فضلاً عن استكمال المشروع القومى للمستشفيات النموذجية فى 7 محافظات، واستكمال المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما فى 6 مراكز بالمحافظات.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن الخطة المقترحة تهدف إلى زيادة عدد أسرّة الحضانات والرعاية المركزة ورعاية الأطفال بمحافظات الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتوسيع النطاق الجغرافى لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى والفحص الشامل للمرأة بكافة محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، وإنشاء وتجهيز عيادات الكشف المبكر عن أمراض الكلى بعدد 10 مستشفيات، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

وفى سياق آخر، وفى إطار المتابعة الدورية لموقف خدمات توفير اللقاحات، كشفت وزيرة الصحة خلال لقائها برئيس الوزراء أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس "كورونا"، عبر طباعتها مباشرة من الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح.