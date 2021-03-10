مجلس الوزراء يوافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتى تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى مصلحة الرى، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة فى الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.





ووفقا للمقترح الذى تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها فى حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة فى حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% من قيمتها فى حالة سدادها خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021. وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التى صدرت فى هذا الشأن، كما يأتى فى إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.

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