تفاصيل اجتماع لجنة السياحة بالنواب مع وزارتى النقل والآثار

جدة - نرمين السيد - أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية التعاون بين وزارتى النقل والسياحة والآثار، نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع موسع مع وزارتى السياحة والآثار والنقل، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات الجارية التى تقوم بها وزارة النقل، لدفع الحركة السياحية ودعم قطاع السياحة، بحضور رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، إن التطورات التى تشهدها وزارة النقل بكافة قطاعاتها والبنية التحتية والمنظومة العالمية لشبكة الطرق فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك التسهيلات والحوافز الكبيرة التى تمت فى الموانئ البحرية المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فى هذا المجال سوف يكون له مردود إيجابى قوى ينعكس على قطاع السياحة والآثار.

وقالت النائبة نورا إن قطاع النقل من القطاعات الهامة التى لها دور كبير فى دعم قطاع السياحة، من خلال خطة الوزارة وتنفيذها عدد من المشروعات الهامة التى ستدعم هذا المجال مثل منظومة القطار الكهربائى السريع والتى وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية.

وأضافت رئيس سياحة وطيران النواب أنه تم مناقشة إعادة تشغيل العبارة بين مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، ورفع كفاءة كبائن النوم بالقطارات وضرورة وجود مطعم بالقطار، وأن القطار السريع سوف يربط المناطق السياحية ببعضها.

وتطرقت المناقشات مع وزير النقل للمعوقات التى تواجه المراكب النيلية، للوصول إلى حل عادل لا يبخس حق الطرفين، مضيفة أنه تم مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة مع القيام بتطوير بعض المراسى النيلية بالمحافظات الواقعة فى مسارها وكيفية الاستفادة المثلى من المركز المصرى للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية.