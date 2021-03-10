وكالة الأنباء الإماراتية وام تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الخليج مرتبط...

أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفها بجانب مصر، وتأكيده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.
ونقلت (وام) عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله -في كلمته أمس- "نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للاشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".
ونوهت (وام) بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة عبر التاريخ، وتشديده على أن مصر تسعى دائما لتطوير هذه العلاقات وجعلها مستقرة، وأن هذا هو النهج المصري في العلاقات مع الأشقاء العرب في ظروف الاتفاق أو الاختلاف.
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