حالتا كورونا تؤجلان امتحانات كليات البنات بجامعة الإزهر في أسيوط

قررت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول للبنات فقط وعددهم 5 كليات، لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة الجامعية للبنات فقط بأسيوط.

وصرح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، بأنه ثبتت إصابة طالبتين بفيروس كورونا إحداهن بكلية التربية والاخرى بكلية الشريعة، وتم عزلهن بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، بالإضافة إلى عزل المخالطات بغرفهن بالمدينة الجامعية، لافتا إلى وجود حالتين اشتباه بين مشرفات المدينة الجامعية أيضا.

وتابع : على الفور تم التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، وكان القرار بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة حرصا على صحة الجميع.

وكان قد حرص الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للفرع القبلي، فى رسالة مصورة، على طمأنة الطلاب مصير الامتحانات المتبقية، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل امتحانات فرع البنات فى محافظة أسيوط فقط، ولا علاقة بفروع الجامعة فى المحافظات الأخرى فى الوجه القبلة، شيرا إلى أنه تم تأجيل الامتحانات لفرع البنات فى أسيوط بداية من غد الخميس حتى يوم 20 مارس المقبل، وذلك بسبب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على طالبتين.

وأضاف "عبد المالك" فى رسالته للطلاب، أنه تم نقل الطالبتين إلى العزل الصحى فى مستشفى الجامعة فى أسيوط، لافتا إلى أنه ظهر أعراض أيضًا على إثنين من المشرفات على الامتحانات فى فرع الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه حرصًا على سلامة الجميع ومصلحتهم من بقية الطلاب، تقرر من خلال الحوار والتشاور مع رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوى والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حرصَا على صحة الطالبات وعدم انتشار الفيروس بين الطالبات.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذا التأجيل لن يؤثر على مصير بداية الترم الثاني، على أن يتم امتحان المواد التى تم تأجيلها بداية من يوم السبت الموافق 20 مارس القادم.