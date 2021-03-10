الرئيس السيسى يستقبل رئيس مخابرات فرنسا بحضور الوزير عباس كامل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، برنارد إيمييه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائي الأمنى والعسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

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