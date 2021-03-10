استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
وأكد رئيس المخابرات الفرنسي، أن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ليبيا نجح في دفع المسار السياسي لتسوية القضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المخابرات الفرنسي: الخط الأحمر الليبى دفع المسار السياسى لتسوية القضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.