رئيس المخابرات الفرنسي: الخط الأحمر الليبى دفع المسار السياسى لتسوية القضية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وأكد رئيس المخابرات الفرنسي، أن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ليبيا نجح في دفع المسار السياسي لتسوية القضية.