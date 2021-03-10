وزير المالية يكرم أحد صقور الجمارك لتفانيه فى العمل

جدة - نرمين السيد - ونجح الدمرداش فى تسجيل العديد من الضبطيات فى زمن قياسى؛ ليصبح نموذجًا، باعتباره أحد "صقور الجمارك" الشرفاء الذين يدركون خطورة موقعهم وأهمية دورهم الوطنى، ويعكفون على إحباط أى محاولات للتهريب، على النحو الذى يُسهم فى حماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى.

وأكد الوزير، تقديره لما يقوم به رجال الجمارك من أبناء مصر الشرفاء خاصة الكفاءات الشابة النابهة التى تتحلى بأعلى درجات اليقظة، والدقة فى ممارسة واجباتها الوظيفية؛ ليُسهموا بشكل فعَّال فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية؛ بما يُساعد فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى حرصه على تكريم الموظفين المتميزين بمختلف المصالح والقطاعات التابعة لوزارة المالية؛ لإرساء بيئة عمل محفزة للنجاح والتفانى فى أداء الواجبات الوظيفية بمنتهى الجدية والإخلاص.

كما أشار إلى اهتمامه بمحور التنمية البشرية بمصلحة الجمارك، فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يؤدى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية.

وأوضح أن الكوادر البشرية المتميزة هى التى تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحلِّق فى سماء العالمية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه فى خدمة وطنهم.

حضر التكريم إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ومصطفى السيد محمد مدير جمرك مطار القاهرة.