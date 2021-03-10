وزير المياه الأردنى: التعاون مع مصر يعد نموذجا للبناء المثمر

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد النجار وزير المياه والرى الأردنى، صباح اليوم الأربعاء، سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية شريف كمال، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا فى مجال المياه وإعادة الاستخدام.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن التعاون الأردنى المصرى فى جميع المجالات الذى أرسى دعائمه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثانى ابن الحسين المعظم وأخيه الرئيس محمد عبد الفتاح السيسى، هو نموذجا للتعاون البناء والمثمر.

واستعرض وزير المياه والرى، الأوضاع المائية التى يمر بها الأردن واحتياجاته التنموية المتزايدة والمتطورة والمتسارعة وما فرضه ذلك من تحديات على قطاع المياه خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا وكذلك المشاريع التى ينوى الأردن تنفيذها لمواجهة هذه التحديات وخصوصا عن طريق التحلية وتطوير أنظمة الرى وإعادة استخدام المياه المعالجة فى الاستخدامات المختلفة وسبل تعزيز التعاون المائى بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة .

واستعرض المهندس النجار، تزايد التحديات المائية التى يعانيها الأردن جراء تراجع التغيرات المناخية وكميات الأمطار والمتاح من المياه والطلب المتزايد نتيجة لارتفاع الطلب والهجرات التى تعرض لها الأردن خلال السنوات الماضية وآخرها الأزمة السورية وما تكبده الأردن من معاناة فى جميع القطاعات وبالأخص قطاع المياه وآثار جائحة كورونا مبينا أن وزارة المياه والرى استطاعت وبفضل تضافر جميع الجهود من الوصول إلى مستوى من الخدمات المتميزة وتحقيق نجاحات متوالية فى مختلف المجالات المائية وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التى تم انجاز بعضها، وتواصل الوزارة جهودها لانجاز مشاريع أخرى قريبا مما سينعكس بشكل إيجابى وكبير على الواقع المائى.

وأضاف النجار، أن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة المياه والرى معنية بإنجاح كافة أشكال التعاون البناء والمثمر مع الأخوة فى مصر الشقيقة فى قطاعى المياه والصرف الصحى من خلال تبادل الخبرات والتعامل مع الواقع المائى والآليات الحديثة والتجارب المتقدمة التى حققها الجانبين فى مجالات أنظمة الرى وإعادة استخدام المياه المعالجة.

من ناحيته ثمن السفير شريف كمال الجهود التى يبذلها الأردن لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، معربا عن ارتياحه للتعاون الأردنى المصرى الطويل فى مختلف المجالات وخاصة فى قطاع المياه وما وصلت إليه العلاقات الأردنية المصرية خاصة فى مجال المياه وكذلك المستوى الذى وصلت إليه الخبرة الأردنية فى هذا المجال، مؤكدا على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، واستعرض عدد من التجارب المصرية الناجحة فى مجالات الرى وإعادة الاستخدام وتنفيذ مشروعات مائية جديدة.

وأعرب السفير عن امتنانه وتقديره للجهود الأردنية فى قطاع المياه والرى، مشيدا بالمستوى الذى وصلت إليه الإدارة المائية الأردنية رغم الظروف المائية الصعبة التى يمر بها، مبديا استعداد الحكومة المصرية لدعم جميع الجهود التى تصب فى تطوير التعاون الأردنى المصرى فى مجال المياه وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات المتميزة.