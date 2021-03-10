متحدث الحكومة: بدل انتقال 2000 جنيه لموظف العاصمة حال عدم الحصول على شقة

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن نقل 40 ألف موظف، وأن الموظف المنتقل ولن يحصل على شقة للسكن سيحصل على بدل انتقال.





وأضاف سعد، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه سيتم توفير عدة وسائل نقل ليصل الموظف للعاصمة الإدارية بسهولة، موضحا أن الموظف الأقل من درجة مدير عام سيحصل على بدل انتقال للعاصمة الإدارية 2000 جنيه. وأشار سعد إلى أن الموظف المنتقل للعاصمة ويرغب فى الحصول على شقة، عليه دفع مقدم 25 % من قيمة الوحدة بواقع 110 آلاف جنيه، وأن الموظف الذى سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل سكن من الحكومة لتغطية قيمة الوحدة السكنية.

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