60 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالزاوية والشرابية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أعمال الإحلال والتجديد وتحسين الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمنطقة الزاوية الحمراء لخدمة المنطقة المحرومة بأرض العجوز والأحلام والأشراف وشارع سيناء والعاشر من رمضان، وربطها بالمشروع العام بشارع الشركات "شارع ابن سينا".





ورافق رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة أثناء جولته، كل من النائب أمين مسعود والنائب عمرو وطنى، ورؤساء قطاعات المشروعات وقطاع شرق النيل بالشركة. كما تفقد، المهندس عادل حسن، أعمال الاحلال والتجديد بشارع الغفير وترعة الجلاد والحرية بمنطقة الجرن، وشارع المنياوى وعزبة الورد بمنطقة الشرابية. وأوضح، أن المشروع الجارى تنفيذه بمعرفة الشركة، يشمل تنفيذ خطوط انحدار وشبكات بطول 15 كيلومتر، بأقطار من 18 إلى 24 بوصة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

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