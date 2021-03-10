محافظ الإسكندرية: 130 ألف قرار إزالة صدرت منذ 2011 لم تنفذ حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن المحافظة عانت منذ ثورة 25 يناير بسبب المخالفات وتدمير البنية التحتية والعشوائيات، وأكد أنه منذ عام 2011 حتى 2020 صدر نحو 134 ألف قرار، تم تنفيذ 4 آلاف منها فقط، مشيرا إلى أنه لا أحد استطاع إيقاف مافيا البناء المستمرة منذ 30 عاما الماضية.





وأضاف المحافظ، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر "مصر تتغير" الذى تقيمه مكتبة الإسكندرية لتناول مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية، أن تعداد المحافظة بلغ 5ر5 مليون نسمة، كما أنه بالتنسيق مع إدارة المرور تم حصر نحو 250 ألف توك توك فى المحافظة صادر لـ10 آلاف منها فقط تراخيص سير. وأكد أن المحافظة تلقى الدعم والرعاية من القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية وكانت للمدينة نصيب الأسد من نصيب المبادرات والمشروعات.

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