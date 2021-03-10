بتكلفة 7.5 مليون جنيه.. افتتاح وحدة مرور أجا الجديدة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وحدة مرور أجا الجديدة.





جاء ذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على الخدمات المرورية والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية، فضلا عن خدمات نقل قيد المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات المختلفة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

أقيمت وحدة المرور الجديدة بأجا على مساحة 1000 متر مربع ومحاطة بسور كامل وبلغت تكلفتها الإجمالية 7.5 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح، أن رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء وجميع الوزراء، حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها وإنما فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه توجد طفرة تنموية كبيرة ظهرت من خلال المشروعات العملاقة التى أنجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى جميع المجالات الخدمية وقطاعات المرافق.